Fußball-Bundesliga Köln testet gegen Schweizer Erstligist

Der 1. FC Köln bereitet sich kurz nach dem Jahreswechsel in Spanien auf die Rückrunde vor. Erster Testspielgegner ist der FC Lugano.

Von dpa 22.12.2025, 16:04
Lukas Kwasniok testet mit seinen Spielern in Spanien gegen den FC Lugano. (Archivbild)
Lukas Kwasniok testet mit seinen Spielern in Spanien gegen den FC Lugano. (Archivbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Köln - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bestreitet während seines Trainingslagers Anfang Januar in Spanien ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano. Die Partie wird am 5. Januar um 15.30 Uhr angepfiffen, wie der Club bekanntgab. 

Der Tabellenelfte schlägt vom 2. bis 9. Januar in La Nucia bei Benidorm/Alicante sein Trainingslager auf. Anschließend reist das Team von Cheftrainer Lukas Kwasniok direkt zum Bundesliga-Spiel nach Heidenheim.