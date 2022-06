Klose wird Trainer beim SCR Altach in Österreich

Altach - Der frühere deutsche Nationalspieler Miroslav Klose übernimmt beim SCR Altach in Österreich seinen ersten Job als Cheftrainer im Profifußball.

Der 44-Jährige folgt auf Ludovic Magnin, wie der Verein bekanntgab. Der WM-Rekordtorschütze werde am Sonntag seinen Vertrag in Altach unterschreiben und am kommenden Montag offiziell vorgestellt. „Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach. Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin“, sagte Klose laut Pressemitteilung des Vereins.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 hatte im Mai vergangenen Jahres bekanntgegeben, dass er wegen Thrombosen im Bein eine Auszeit nehmen muss. Zuvor hatte er Abschied als Co-Trainer des FC Bayern München genommen. Zuletzt war Klose unter anderem bei seinem früheren Verein 1. FC Kaiserslautern als Trainer im Gespräch gewesen.

„Miro Klose ist ein sehr großer Name im Fußball. Uns geht es aber nicht um den Namen, sondern um die Persönlichkeit Miro Klose, seine Fähigkeiten als Trainer und was uns beim SCR Altach sehr wichtig ist: um den Menschen“, sagte Altachs Geschäftsführer Christoph Längle. Klose sei als „bodenständiger Arbeiter“ bekannt. „Die Werte, für die er steht, passen ideal zu unserem Verein“, sagte Längle.