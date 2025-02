Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat beim Debüt von Torhüter Loris Karius in der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg errungen. Gegen den direkten Konkurrenten Preußen Münster gewann das Team von Trainer Kees van Wonderen durch ein spätes Tor von Pape Ba (86. Minute) mit 1:0 (0:0).

Der frühere Liverpool-Keeper Karius, der ein Jahr lang nicht gespielt hatte, zeigte ein überwiegend gutes Spiel. „Ich habe versucht, der Mannschaft Rückhalt zu geben. Für ein Debüt war das schon ordentlich“, sagte Karius nach dem Spiel bei Sky. Der 31-Jährige, der im Winter nach Gelsenkirchen gewechselt war, hatte von Trainer Kees van Wonderen nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen den Vorzug vor Justin Heekeren erhalten.

Schalke setzte sich damit erst einmal etwas von den direkten Abstiegsplätzen ab. Mit 30 Punkten aus 24 Spielen haben die Königsblauen nun Kontakt zum unteren Mittelfeld. Die Preußen hingegen könnten am Wochenende auf den Relegationsrang 16 zurückfallen. Das Team von Sascha Hildmann war in der ersten Halbzeit besser im Spiel und hatte bei einem Pfostenschuss von Mikkel Kirkeskov in der zweiten Hälfte Pech. „Ich muss mich erst einmal sortieren. Dieses Spiel darfst du niemals verlieren“, schimpfte Hildmann.

Schalke verdient sich Sieg durch Leistungssteigerung

Ohne den erkrankten Kenan Karaman im Sturm machte Schalke erst nach dem Seitenwechsel mehr für die Offensive. „Es war sicher kein gutes Spiel von uns, aber wir standen als eine Einheit auf dem Platz“, sagte Karius, der selbst neben vielen guten Paraden auch noch ein paar Wackler dabei hatte. „Wenn man so lange nicht gespielt hat, muss man erst mal wieder seinen Rhythmus finden“, sagte der Keeper, der zuletzt am 24. Februar 2024 für Newcastle gegen den FC Arsenal im Tor gestanden hatte.