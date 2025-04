In der Champions League hui, in der Liga fast pfui. Nach der Gala gegen Dortmund müht sich das Team von Hansi Flick in der spanischen Liga zu einem Arbeitssieg bei Abstiegskandidat Leganes.

Leganes - Der FC Barcelona ist einer Blamage in der spanischen Fußball-Liga nur knapp entgangen. Wenige Tage nach dem berauschenden 4:0-Heimsieg in der Champions League gegen Borussia Dortmund mühte sich die Elf von Trainer Hansi Flick bei Abstiegskandidat CD Leganes zu einem 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielten die Gastgeber selbst, als Jorge Sáenz den Ball in der 48. Minute bei einem Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor grätschte.

Durch den Auswärtssieg beim neuen Tabellenvorletzten vor 12.530 Zuschauern im Estadio Municipal de Butarque bauten die Katalanen ihren Vorsprung an der Spitze zumindest vorübergehend auf sieben Punkte aus. Verfolger Real Madrid ist erst am Sonntag bei Deportivo Alaves gefordert.

In der Champions League geht es für die Flick-Elf am Dienstag in Dortmund weiter. Nach dem klaren Sieg im Hinspiel stehen die Chancen gut, dass Barça erstmals seit 2019 wieder das Halbfinale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs erreicht.