Cheftrainer Antonio Di Salvo bekommt einen neuen Assistenten bei der deutschen U21. Shkodran Mustafi nimmt schon im kommenden Monat die Arbeit auf - und folgt im Amt auf eine Trainer-Legende.

Frankfurt/Main - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi wird neuer Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, füllt der 33-Jährige die Lücke, die Hermann Gerland mit der Beendigung seiner aktiven Trainerkarriere hinterlassen hat. Mustafi, der mit Deutschland 2014 in Brasilien als Spieler den WM-Pokal gewann, komplettiert demnach das Trainerteam um Chefcoach Antonio Di Salvo und Assistent Ovid Hajou.

Mustafi nimmt seine Arbeit zu Beginn des kommenden Monats auf. Dann trifft die neu zusammengestellte DFB-Auswahl am 5. September zunächst auf Gastgeber Albanien, vier Tage später geht es in Rostock zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2027 gegen Lettland.

Für Mustafi ist es nicht die erste Trainerstation beim DFB. Seit Juli 2024 war der ehemalige Profi vom FC Arsenal und vom FC Valencia bereits im Team von Cheftrainer Marc-Patrick Meister für das U17-Nationalteam im Einsatz.