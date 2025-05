Dortmund - Die mögliche Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund für die Club-WM in diesem Sommer hat sich einem Medienbericht zufolge zerschlagen. Es sei inzwischen klar, dass der 36 Jahre alte Innenverteidiger als Spieler nicht mehr zum Fußball-Bundesligisten zurückkehren werde, berichtete die „Sport Bild“.

Die ursprüngliche Idee sei aufgrund der zuletzt deutlich stabileren Auftritte der Dortmunder Abwehr und der aktuell geringen Spielpraxis von Hummels bei der AS Rom verworfen worden. Der Weltmeister von 2014, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, hätte für die Club-WM vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA unter Vertrag genommen werden können. An dem Turnier nimmt neben Dortmund aus der Bundesliga auch der FC Bayern teil.

Vor zweieinhalb Wochen hatte schon der langjährige BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angedeutet, dass eine Kurzzeit-Verpflichtung von Hummels nur bei personellen Problemen angedacht sei. „Wir sind eigentlich so verblieben: Wenn sich bei uns noch einer verletzt aus der Defensive und nicht an der Club-Weltmeisterschaft teilnehmen kann, dann ist der Mats für uns die erste Alternative“, hatte Watzke im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF gesagt.

Hummels bekommt großen Abschied beim BVB

Der Vertrag von Hummels in Dortmund war vor einem Jahr nicht mehr verlängert worden. Der frühere Kapitän werde aber noch einen großen Abschied erhalten, wahrscheinlich im August gegen Athletic Bilbao, kündigte Watzke an und betonte: „Der Mats ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund jemals gehabt hat.“

Dem Bericht zufolge sei für Hummels im Anschluss an seine sportliche Laufbahn eine Rückkehr zum BVB in anderer Funktion denkbar.