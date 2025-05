Mit Gianluca Vialli und Roberto Mancini sorgte Sampdoria Genua einst in Europa für Furore, nun geht es für den abgestürzten italienischen Club in der Serie C weiter.

Genua - Der frühere Europacupsieger Sampdoria Genua ist erstmals in seiner Club-Geschichte in die Serie C abgestiegen. Der italienische Traditionsclub, der einst mit Stars wie Gianluca Vialli und Roberto Mancini zu Europas Spitze gehörte, kam am letzten Spieltag der Serie B nicht über ein 0:0 bei Juve Stabia hinaus und muss damit als Drittletzter runter. Erst vor zwei Jahren war der Club aus der Serie A abgestiegen.

Sampdoria gewann 1990 den Europapokal der Pokalsieger und erreichte zwei Jahre später das Endspiel im Landesmeister-Wettbewerb. Dort gab es im Londoner Wembleystadion eine bittere 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen den FC Barcelona und Trainer Johan Cruyff, das Tor erzielte damals der heutige niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman.