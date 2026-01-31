Elche - Der FC Barcelona hat die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga behauptet und damit seine Ambitionen auf die erneute Meisterschaft unterstrichen. Der Titelverteidiger um Trainer Hansi Flick setzte sich am 22. Spieltag beim Aufsteiger FC Elche souverän mit 3:1 (2:1) durch. Jungstar Lamine Yamal (6. Minute), Ferran Torres (40.) und Marcus Rashford (72.) trafen für die Katalanen. Alvaro (29.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Elche erzielt.

Durch den Sieg baute Barcelona die Führung auf Dauerrivale Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus. Die Königlichen können aber am Sonntag mit einem Erfolg gegen Rayo Vallecano wieder auf einen Punkt an Barça herankommen.

Niederlage für Keeper ter Stegen

Zuvor hatte der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit seinem neuen Club FC Girona eine 0:1 (0:0)-Niederlage bei Real Oviedo hinnehmen müssen. Beim Treffer von Ilyas Chaira (74.) war der 33 Jahre alte Keeper chancenlos. Ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Er will dadurch nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.