  4. Hallescher FC: Das rät Ex-Präsident Michael Schädlich dem HFC

Unter der Führung von Michael Schädlich gelang dem HFC die Rückkehr in den Profifußball. 2018 erfolgte ein erzwungener Rücktritt. Wie er darauf zurückblickt.

Von Fabian Wölfling 31.01.2026, 16:15
Michael Schädlich Gast bei der Abschlussveranstaltung der HFC-Jubiläumsausstellung. (Foto: Grosse)

Halle/MZ - Seinen kleinen Helfer hat Michael Schädlich nach wie vor in der Hosentasche. Es ist ein Stück Traubenzucker eines bekannten Herstellers, das der 71 Jahre alte Ex-Präsident des Halleschen FC mit einem Lächeln präsentiert. Er verrät: „Präsidiumssitzungen mit mir konnten lang gehen, bis in die Nacht hinein.“ Wenn die Verhandlungspartner, Ex-Trainer zum Beispiel, langsam müde wurden, griff Schädlich zum schnellen Energielieferanten. Er konnte so manchen Verhandlungserfolg erringen.