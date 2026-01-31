Unter der Führung von Michael Schädlich gelang dem HFC die Rückkehr in den Profifußball. 2018 erfolgte ein erzwungener Rücktritt. Wie er darauf zurückblickt.

Halle/MZ - Seinen kleinen Helfer hat Michael Schädlich nach wie vor in der Hosentasche. Es ist ein Stück Traubenzucker eines bekannten Herstellers, das der 71 Jahre alte Ex-Präsident des Halleschen FC mit einem Lächeln präsentiert. Er verrät: „Präsidiumssitzungen mit mir konnten lang gehen, bis in die Nacht hinein.“ Wenn die Verhandlungspartner, Ex-Trainer zum Beispiel, langsam müde wurden, griff Schädlich zum schnellen Energielieferanten. Er konnte so manchen Verhandlungserfolg erringen.