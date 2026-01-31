Seit einiger Zeit läuft es für Basketball-Star Paul George nicht mehr rund. Nun wird der NBA-Profi gesperrt - er muss auf richtig viel Geld verzichten.

Philadelphia - Basketball-Superstar Paul George von den Philadelphia 76ers ist wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Drogen-Programm der NBA gesperrt worden. Der 35-Jährige muss 25 Spiele lang aussetzen und in dieser Zeit auf das entsprechende Gehalt von rund 11,7 Millionen US-Dollar (9,83 Millionen Euro) verzichten. Die NBA nannte in ihrer Mitteilung nicht, welcher Verstoß George genau vorgeworfen wird.

Der neunmalige All Star gab bei ESPN eine Erklärung ab. „In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder die Bedeutung der psychischen Gesundheit betont, und im Zuge meiner eigenen Behandlung habe ich kürzlich den Fehler begangen, ein ungeeignetes Medikament einzunehmen“, wurde George zitiert. „Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und entschuldige mich bei den Sixers, meinen Teamkollegen und den Fans in Philadelphia für meine Fehlentscheidungen während dieser Zeit.“

Vertrag über 212 Millionen US-Dollar

George darf Ende März wieder aufs Spielfeld zurückkehren. Im Sommer 2024 hatte er einen Vierjahresvertrag über 212 Millionen US-Dollar unterschrieben, spielte geplagt von Kniebeschwerden anschließend aber eine der schlechtesten Saisons seiner NBA-Karriere. Im vergangenen Juli ließ sich der Olympiasieger von 2016 am linken Knie operieren und verpasste die ersten Spiele der Saison.

Philadelphia liegt mit 26 Siegen aus 47 Spielen auf Playoffkurs in der Eastern Conference.