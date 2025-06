Kolumbien hat in der WM-Qualifikation dem amtierenden Weltmeister Argentinien ein Unentschieden abgerungen. Das Team um Kapitän Lionel Messi kam vor heimischem Publikum in der Hauptstadt Buenos Aires gegen die Cafeteros über ein 1:1 nicht hinaus. Nach einer Roten Karte gegen Enzo Fernández vom FC Chelsea spielte der Gastgeber ab Mitte der zweiten Halbzeit in Unterzahl.

Luis Díaz vom FC Liverpool dribbelte im argentinischen Strafraum fünf Gegenspieler aus und traf in der 24. Minute zum 1:0 für die Gäste. Thiago Almada erzielte in der 80. Minute schließlich den Ausgleich.

Messi erstmals wieder von Beginn an auf dem Platz

Nach seiner Knieverletzung stand der argentinische Stürmerstar Messi erstmals wieder von Beginn an auf dem Platz. Bei der Partie in der vergangenen Woche gegen Chile kam er erst in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Gegen Kolumbien wurde Messi in der zweiten Hälfte gegen den Leverkusener Exequiel Palacios ausgewechselt.

Trotz des Unentschiedens daheim behauptet Argentinien seinen Platz an der Tabellenspitze in der Südamerika-Qualifikation. Das Team von Trainer Lionel Scaloni ist ohnehin schon für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Kolumbien steht derzeit auch dem sechsten Tabellenplatz. Die besten sechs Teams aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM, die siebtplatzierte Mannschaft muss in die Relegation.