48 Torbeteiligungen in der Hauptrunde: Der Einfluss von Lionel Messi auf den Erfolg von Inter Miami ist riesig. Dafür wurde er nun ausgezeichnet. Der Argentinier stellt damit eine Bestmarke auf.

Fort Lauderdale - Lionel Messi hat als erster Fußball-Profi zwei Mal in Serie die Auszeichnung als MVP der Major League Soccer bekommen. Der Fußball-Weltmeister aus Argentinien holte mit Miami durch ein 3:1 über Thomas Müllers Vancouver Whitecaps am Samstag erstmals den MLS Cup und war da bereits als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet worden. Nun folgte die Ehrung für seine Leistungen in der Hauptrunde für den Torschützenkönig.

In der Saison der nordamerikanischen Profi-Liga gelangen ihm 29 Tore und 19 Vorlagen in 28 Einsätzen. Mit seinen 48 Scorer-Punkten übertraf er seine Ausbeute aus der vergangenen Saison noch mal deutlich (36 Scorer-Punkte), als er erstmals als MVP der MLS geehrt worden war. Messi ist der erste Spieler, der das in zwei aufeinanderfolgenden Saisons geschafft hat und der zweite MLS-Profi, der die Auszeichnung zweimal bekommt. Vor ihm war das dem Serben Preki gelungen, der 1997 und 2003 geehrt wurde.

Messi gewinnt mit großem Abstand auf Rang zwei

Messi hat in der kommenden Saison die Gelegenheit, als erster Profi zum dritten Mal MVP zu werden. Sein Vertrag bei Inter Miami gilt noch bis 2028. Die Wahl ist eine Mischung aus Stimmen von Medien, Vereinsvertretern und MLS-Profis. Messi gewann mit großem Abstand vor Anders Dreyer vom San Diego FC. 2022 hatte der Berliner Hany Mukhtar als erster Deutscher die Wahl zum MVP gewonnen.