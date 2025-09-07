Europameister Spanien zeigt in der Türkei seine überragenden Fähigkeiten. Vor allem die Mittelfeldspieler treffen nach Belieben. Die Niederlande haben einen neuen Rekord-Torjäger.

Konya - Spanien hat seine Ausnahmestellung in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Europameister siegte nach einer Gala-Vorstellung in der Türkei hochverdient mit 6:0 (3:0) und führt die Gruppe E an. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko.

Die Spanier dominierten im türkischen Konya gegen überforderte Gastgeber die Partie nach Belieben. Pedri vom FC Barcelona schlenzte nach sechs Minuten den Ball zum 0:1 ins Netz. Merino vom FC Arsenal erhöhte nach jeweils überragenden Kombinationen noch vor der Pause auf 3:0 (22. Minute/45.+1). Einzig der türkische Keeper Uğurcan Çakır verhinderte weitere Gegentore in Halbzeit eins.

Die fielen nach dem Seitenwechsel aber dennoch. Ferran Torres (53.), Merino mit seinem dritten Tor (57.) und erneut Pedri (62.) machten das türkische Debakel perfekt. Spanien beklagt lediglich die verletzungsbedingte Auswechslung von Nico Williams kurz vor der Pause.

Slowaken zittern lange in Luxemburg

Die Slowakei gewann in der Deutschland-Gruppe A nach dem überraschenden 2:0 gegen die DFB-Elf in letzter Minute in Luxemburg mit 1:0 (0:0) und steht mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Tomáš Rigo traf für die Slowaken in der 90. Minute.

Rekord-Torjäger Depay rettet Niederlande

Dank der Rekordtore von Memphis Depay haben die Niederlande den nächsten Schritt zur WM gemacht. Mit den Treffern 51 und 52 im 104. Länderspiel sorgte der 31-Jährige in der WM-Qualifikation nicht nur für einen knappen 3:2 (2:2)-Erfolg in Litauen. Depay ist nun auch alleiniger Rekord-Torjäger der Niederlande. Zuvor teilte er sich die Bestmarke mit Robin van Persie, der 50 Tore erzielt hat.

Mit zehn Punkten führt das Team von Bondscoach Ronald Koeman die Gruppe G vor Polen an, das unter anderem durch einen Treffer von Torjäger Robert Lewandowski Finnland mit 3:1 (2:0) bezwingen konnte.

Klarer Sieg für Belgien

Belgien ist in der Gruppe J nach zwei Toren von Kevin De Bruyne beim 6:0 (2:0) gegen Kasachstan auf WM-Kurs. Die Roten Teufel stehen mit zehn Punkten hinter Nordmazedonien (11) auf Platz zwei, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.