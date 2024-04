Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg hat die erlösende 40-Punkte-Marke in der 2. Fußball-Bundesliga wieder verpasst. Die Franken verloren in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn mit 0:2 (0:1). Es war für den seit fünf Spielen sieglosen „Club“ die dritte Heimniederlage nacheinander. 37 Punkte bedeuten weiter keine Rettung.

Adriano Grimaldi (10. Minute) und Visar Musliu (61.) trafen gegen die schwach verteidigenden und schlecht abschließenden Nürnberger. Paderborn verbesserte sich auf 43 Zähler.

Kurios: Das vermeintliche 1:1 von Can Uzun in der 55. Minute zählte nicht, weil der Youngster bei seinem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter bei der Ausführung vom Punkt nach einem leichten Ausrutschen den Ball mit dem rechten an seinen linken Fuß schoss. Wegen des Doppelkontaktes zählte der Treffer nicht - so wie zwei Nürnberger Abseitstore.

Die Gäste hätten anfangs höher führen können. Sirlord Conteh traf den Pfosten (30.). Im nasskalten Max-Morlock-Stadion verpassten Lukas Schleimer, Uzun und Jannes Horn kurz nacheinander das 1:1. Zweimal rettete dabei der gute Paderborner Torwart Pelle Boevink. Der eingewechselte Joseph Hungbo belebte Nürnbergs Offensivspiel und holte auch den Elfmeter raus. Muslius 0:2 nach einer Ecke war Nürnbergs 15. Gegentreffer per Kopfball.