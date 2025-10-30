Ergebnis 10. Spieltag VfB 1906 Sangerhausen gewinnt zu Hause mit 3:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau
Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 107 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau freuen.
Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.
Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (36.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 10
VfB 1906 Sangerhausen in Minute 36 2:0 in Führung
Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Scholz (73. Husung), Kern, Schäffner, Schulz (26. Stöhr), Olbricht, Sonnenberg (75. Reiber), Weick, Hildebrandt, Schneider
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Giese, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Prinzler, Redmann (68. Hermann), Burghardt, Hensen (63. Haensch), Lippoldt, Gros, Kreideweiß, Groß
Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107