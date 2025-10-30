Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 107 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Scholz (73. Husung), Kern, Schäffner, Schulz (26. Stöhr), Olbricht, Sonnenberg (75. Reiber), Weick, Hildebrandt, Schneider

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Giese, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Prinzler, Redmann (68. Hermann), Burghardt, Hensen (63. Haensch), Lippoldt, Gros, Kreideweiß, Groß

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107