Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Magdeburg II Ex-HFC-Stürmer Manassé Eshele muss nach Zweikampf angenockt in Klinik. Wie ist der Stand?
Carl Zeiss Jena legt in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost mit einem Sieg über Magdeburg II vor. Der Sieg wird aber durch eine schwere Gesichtsverletzung von Ex-HFC-Stürmer Manassé Eshele überschattet. Wie der aktuelle Stand ist.
Jena/MZ/CKI -Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II hat sich Carl Zeiss Jena keine Blöße gegeben und ist am Reformationstag mit einem 2:1-Sieg bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Lok Leipzig herangerückt.. Der Hallesche FC, der am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) bei Hertha BSC II gefordert ist, ist momentan sogar zehn Punkte entfernt.