Carl Zeiss Jena legt in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost mit einem Sieg über Magdeburg II vor. Der Sieg wird aber durch eine schwere Gesichtsverletzung von Ex-HFC-Stürmer Manassé Eshele überschattet. Wie der aktuelle Stand ist.

Ex-HFC-Stürmer Manassé Eshele muss nach Zweikampf angenockt in Klinik. Wie ist der Stand?

Jenas Manassé Eshele blieb nach einem Zweikampf benommen liegen

Jena/MZ/CKI -Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II hat sich Carl Zeiss Jena keine Blöße gegeben und ist am Reformationstag mit einem 2:1-Sieg bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Lok Leipzig herangerückt.. Der Hallesche FC, der am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) bei Hertha BSC II gefordert ist, ist momentan sogar zehn Punkte entfernt.