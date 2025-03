Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Bitterfeld-Wolfener haben am Freitag dem Kontrahenten aus CfC ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (9.).

Minute 9: SG Rot-Weiß Thalheim baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ernest Piotr Slupski traf in Minute 11, Piven in Minute 35, Ernest Piotr Slupski in Minute 40, Wiktor Piotr Rekas in Minute 60 und Prielipp in Minute 62. Spielstand 7:0 für die SG Rot-Weiß Thalheim.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die CfC Germania 03 kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Luk Alfred Ehrenberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Cöthern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (85.). Die SG Rot-Weiß Thalheim hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – CfC Germania 03

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Stashenko, Shtohryn, Slupski, Sonco (72. Seniura), Petrov, Trojandt (62. Kunyk), Prielipp, Rekas, Piven, Bakkush (62. Mrozik)

CfC Germania 03: Friedrich – Skyba (61. Ehrenberg), Michaelis, Hippe (79. Maier), Khalaf (46. Dropp), Tepper, Friedrich, Seidel, Salis, Helmstedt, Binkau (46. Körner)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (3.), 2:0 Dmytro Piven (9.), 3:0 Ernest Piotr Slupski (11.), 4:0 Dmytro Piven (35.), 5:0 Ernest Piotr Slupski (40.), 6:0 Wiktor Piotr Rekas (60.), 7:0 Luca Finn Prielipp (62.), 7:1 Luk Alfred Ehrenberg (85.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Max Grünwoldt, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 126