Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Bernburg freuen.

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bernburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

Minute 26 SV Fortuna Magdeburg gleichauf mit SC Bernburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Albert Halilaj den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (58.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – D. Halilaj (65. Valle Pousa), Kauka (81. Ehrenberg), Domitz, Gerstner (81. Sturm), Kovkrak, Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Weidemeier, Megel, Pide

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Schauer, Hilmer (78. Heute), Schmidt (50. Staat), Lange, Fahland, Binkau (46. Lange), Raeck, Heitzmann, Strobach

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102