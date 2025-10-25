Eine Niederlage für den SV Dessau 05 besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Im Stadion am Schillerpark haben 215 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Dessau 05 und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (81. Schultz), Horvath, Pratsch, Biriuk, Zoblofsky, Mieth (90. Thomas), Barabasch, Erdmann (66. Werthmann), Sparfeld, Baumgart (66. Von Zansen)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Hadaschik, Hlynianyi, Ehrhardt, Gründling, Ludwig (63. Sumka), Bark (52. Galushyn), Born (77. Elflein), Böhme, Litzenberg

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215