Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. heimste der SV Blau-Weiß Dölau am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Es waren schon 35 Minuten des Spiels vergangen, als David Gros für Dölau traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Arne Hensen den Ball ins Netz (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Dölau führt nach 39 Minuten 2:0

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Toni Wasylyk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Barleben erlangte (75.). Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Gros, Köhler, Kreideweiß (90. Geyer), Giese, Hensen, Redmann (79. Pultke), Groß, Haensch (72. Grüneberg), Lippoldt (56. Rappsilber)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl (72. Magnus), Hauer, Duda (77. Schäfer), Pung (72. Laabs), Wasylyk, Priese (46. Gruner), Fröhlich, Zander, Jespersen, Eichholz (65. Potyka)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60