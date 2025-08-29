Für den SSC Weißenfels endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag 1:2 (0:1) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Julius Weiser (Zahna-Elster) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 76 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Carlo Purrucker erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 für SSC Weißenfels und SV Blau-Weiß Zorbau – 76. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Bondarenko (Zorbau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zorbauer Mannschaft erzielen (90.+6). Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Dierichen, T. Koch, P. Koch (26. Zerbe), Puphal, Löser (90. Lohmann), Luib (89. Necke), Raßmann, Zozulia (60. Lehmann), Schumann, Purrucker (84. Olajide)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, De Pinho Gomes (79. Maier), Omerovic (60. Gomes Da Silva), Seidel, Bondarenko, Tsipi (64. Stelmak), Strauchmann, Neuhaus (54. Sothen), Hatim, Beer

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348