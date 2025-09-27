Der SSC Weißenfels errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Timm Koch (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Andrii Zozulia den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels führt in Minute 22 mit 2:0

34 Minuten nach der Pause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (79.).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen (46. Necke), P. Koch (73. Hafkesbrink), Puphal, Schumann, Zozulia (77. Lehmann), T. Koch, Purrucker (87. Schneider), Zerbe, Luib (90. Beyer), Raßmann

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Pannier, Hoffmann, Agwu (65. Piven), Niesel, Schubert (46. Kowalski), Schöneck (90. Klein), Kunze, Winkler (73. Hartmann), Schmitz

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101