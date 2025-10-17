Der Hallesche FC hat im Sommer sein Trainerteam komplett neu aufgestellt. Jetzt kündigt sich aber schon wieder eine Veränderung an. Was der Grund dafür ist.

Nanu? Darum ist der Hallesche FC gerade auf Trainersuche

Im Trainerteam des HFC kommt es zu einer Veränderung.

Halle/MZ/FAB - Seit Sommer trainiert Robert Schröder den Halleschen FC als Chefcoach, ihm zur Seite steht Sascha Prüfer als Assistent und Niko Sternberg als Mann für die Torhüter. Im Trainertrio des Fußball-Regionalligisten kündigt sich nun aber überraschend eine Veränderung an.