Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Begegnung zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Zorbau auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Pawel Kudyba, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: Drei Minuten vor Spielende wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 87

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neuhaus (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zorbauer Mannschaft erzielen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (59. May), Kunyk, Prielipp, Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Schmökel, Moroz, Schinkel, Seniura, Kuras, Sonco (82. Mrozik)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Stelmak (51. Tsipi), Omerovic (76. Engl), Hatim, Strauchmann, Seidel, Bondarenko, Sothen, Neuhaus, Souvatzoglou (46. Beer), Maier (46. Neuhaus)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149