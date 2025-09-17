Der SC Bernburg errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 77 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger schlugen die Gäste aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Carlos Krüger (SC Bernburg) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (13.).

1:1 im Duell zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 13

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SC Bernburg steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (80.). Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Binkau, Raeck, Heitzmann, Strobach, Schauer, Fahland (55. Bichtemann), Schmidt (83. Weigel), Hilmer (74. L. Lange), F. Lange, Krüger

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Gomes Da Silva (60. Maier), Seidel, Engl, Neuhaus (60. Sothen), Stelmak (60. Omerovic), Beer (46. Souvatzoglou), Strauchmann, Hatim (74. Jose Malu), De Pinho Gomes

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77