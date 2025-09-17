Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 127 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Maximilian Faris Kamm Al Azzawe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 vorne – Minute 60

15 Minuten nach der Pause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Kreideweiß, Lippoldt, Köhler, Prinzler, Groß, A. Hensen, H. Hensen, Haensch (88. Dragon), Redmann (82. Hermann)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Hillemann, Taubert, Wagner, Knerler, Nicodemus, Berndt (64. Frühauf), Arndt (86. Erovic), Dähne (61. Bierschenk), Voigt

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127