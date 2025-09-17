Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SC Bernburg vor 77 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau freuen.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger besiegten die Gäste aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Carlos Krüger für Bernburg traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Bernburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (13.).

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen SV Blau-Weiß Zorbau – 13. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Bernburger gesichert. Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann, Krüger, F. Lange, Hilmer (74. L. Lange), Strobach, Raeck, Fahland (55. Bichtemann), Schmidt (83. Weigel), Binkau, Schauer

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel, Engl, Stelmak (60. Omerovic), Neuhaus, Gomes Da Silva (60. Maier), Neuhaus (60. Sothen), Hatim (74. Jose Malu), Strauchmann, Beer (46. Souvatzoglou), De Pinho Gomes

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77