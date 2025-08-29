Mit einer Niederlage für den SSC Weißenfels endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Am Freitag haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1). Schiedsrichter Julius Weiser (Zahna-Elster) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß für Zorbau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zorbauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

76. Minute SSC Weißenfels und SV Blau-Weiß Zorbau im Gleichstand – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Bondarenko, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit der Zorbauer Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+6). Die Weißenfelser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Raßmann, Purrucker (84. Olajide), Luib (89. Necke), Puphal, T. Koch, Löser (90. Lohmann), Zozulia (60. Lehmann), P. Koch (26. Zerbe), Schumann, Dierichen

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Beer, Hatim, Neuhaus, De Pinho Gomes (79. Maier), Seidel, Neuhaus (54. Sothen), Omerovic (60. Gomes Da Silva), Bondarenko, Tsipi (64. Stelmak), Strauchmann

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348