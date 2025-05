Eine deutliche Schlappe erlitt der SV 09 Staßfurt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Bernburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 136 Zuschauern mit 1:6 (0:0).

Im Stadion wurden die Fans des SV 09 Staßfurt am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Alexander Probst durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ivan Homazau (SC Bernburg) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bernburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Giorgaki Tsipi der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (51.).

51. Minute: SV 09 Staßfurt 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV 09 Staßfurt kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Dustin Strobach traf gleich mehrmals – in Minute 63 und 66, Giorgaki Tsipi in Minute 71 und Raeck in Minute 72. Spielstand 6:0 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV 09 Staßfurt steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Amon Van Linthout den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Staßfurt erlangte (85.).

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SC Bernburg

SV 09 Staßfurt: Probst – Lieder, Schulz (74. Gruhn), Hertel (69. Weirauch), Lampe (71. Faatz), Schmidt-Daul, Hoffmann, (71. Gehrke), Van Linthout, Dittwe (58. Telge), Zöger

SC Bernburg: Schneider – Tsipi, Taiwo, Chidera (72. Weigel), Raeck (72. Mingramm), Krishteyn, Strobach (77. Riechert), Homazau (65. Fahland), Lange, Hartmann, Giemsa (46. Lange)

Tore: 0:1 Ivan Homazau (47.), 0:2 Giorgaki Tsipi (51.), 0:3 Dustin Strobach (63.), 0:4 Dustin Strobach (66.), 0:5 Giorgaki Tsipi (71.), 0:6 Till Raeck (72.), 1:6 Amon Van Linthout (85.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Patrick Menz, Fabian Stegner; Zuschauer: 136