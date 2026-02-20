Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der VfB 1906 Sangerhausen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Zorbau unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Die 95 Beobachter im Friesenstadion Pl.2 haben am Freitag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen ein ernüchterndes 1:5 (1:1) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zorbauer konterten in der 23. Spielminute. Diesmal war Bruno Weick der Torschütze.

Minute 23 VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau im Gleichstand – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Bondarenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Wagenhaus, Schäffner, Sonnenberg (46. Lange), Kern (60. Stöhr), Olbricht, Schneider (72. Husung), Weick, Schulz, Hennig (68. Halle), Hildebrandt

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Campbell (80. Omerovic), Strauchmann, Hein (72. Tsipi), Erdmann (89. Bisultanov), Nicodemus, Seidel, De Pinho Gomes (65. Sothen), Neuhaus, Bondarenko, Neuhaus (80. Engl)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95