Haldensleben/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Tom Krüger mit 1:4 (0:2) gegen Emseloh eine Niederlage eingestehen müssen.

Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Emseloher waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stache.

Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 59 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh

Haldensleber SC: Switala – Thieke, Hebekerl (77. Sengewald), Zimmermann (48. Wille), Krüger, Stadler, Grabenberg, Schunaew, Von Ameln, Girke (63. Ebel), Hevekerl

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Shevtsov, Aljindo, Stamm, Stache, Heimur, Mukhoid, Bozhok, Polívka, Molochko (80. Senft), Schmidt (85. Vrba)

Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57