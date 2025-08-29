Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem Haldensleber SC ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Kenneth Hebekerl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

59. Minute: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Mäde, Stadler, Krüger, B. Ebel (46. Grabenberg), Hebekerl (63. R. Bögelsack), Thieke (79. Prokop), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Hevekerl, H. Ebel, Zimmermann (42. Wille)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Hoffmann (88. Piontek), Niesel (85. Schöneck), Schmitz, Winkler (77. Hartmann), Englich, Meyer (62. Piven), Agwu (56. Kowalski), Pannier, Schubert

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67