Der Haldensleber SC errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Kenneth Hebekerl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

59. Minute: Haldensleber SC liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Thieke (79. Prokop), B. Ebel (46. Grabenberg), H. Ebel, Zimmermann (42. Wille), Hevekerl, Krüger, Von Ameln (52. B. Bögelsack), Hebekerl (63. R. Bögelsack), Stadler, Mäde

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Niesel (85. Schöneck), Schubert, Agwu (56. Kowalski), Hoffmann (88. Piontek), Pannier, Winkler (77. Hartmann), Hotopp, Englich, Meyer (62. Piven)

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67