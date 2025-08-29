Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem Haldensleber SC ein 2:1 (1:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 67 Besuchern des Waldstadions geboten. Die Haldensleber setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Nach nur 20 Minuten schoss Max Stadler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kenneth Hebekerl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC mit 2:0 vorne – 59. Minute

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (42. Wille), H. Ebel, B. Ebel (46. Grabenberg), Krüger, Von Ameln (52. B. Bögelsack), Stadler, Hevekerl, Mäde, Hebekerl (63. R. Bögelsack), Thieke (79. Prokop)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert, Niesel (85. Schöneck), Meyer (62. Piven), Agwu (56. Kowalski), Winkler (77. Hartmann), Pannier, Englich, Hoffmann (88. Piontek), Schmitz, Hotopp

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67