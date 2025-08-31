Kantersieg für den VfL Halle 96: Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1 feiern. Vor 127 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Halle/MTU. Gleich sechsmal hat der VfL Halle 96 am Sonntag gegen die Gäste aus Bischofswerda eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Hallenser.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Anpfiff von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein (10.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niclas Hüttig den Ball ins Netz (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (88.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Pessel (78. Rümpler), Marks, Jagupov, Bölke, Oikonomidis (72. Cabral), Arzumanian, Lubsch, Hüttig (66. Dierichen), Kurti (72. Emmerich), Haese (66. Racine)

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Rettig (79. Scholze), Stopp, Born (46. Bürger), Hofmann, Dolla (86. Sobe), Weiß, Scheunert, Hecker (61. Baudisch), Krautschick (86. Gries), Scharfe

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127