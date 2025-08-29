Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der Haldensleber SC am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher des Waldstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Max Stadler (Haldensleber SC) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Kenneth Hebekerl erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Haldensleber SC führt nach 59 Minuten 2:0

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – BSV Halle-Ammendorf

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (63. R. Bögelsack), Von Ameln (52. B. Bögelsack), Thieke (79. Prokop), Stadler, B. Ebel (46. Grabenberg), Hevekerl, H. Ebel, Zimmermann (42. Wille), Mäde, Krüger

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Winkler (77. Hartmann), Meyer (62. Piven), Niesel (85. Schöneck), Schubert, Hotopp, Hoffmann (88. Piontek), Agwu (56. Kowalski), Pannier, Schmitz

Tore: 1:0 Max Stadler (20.), 2:0 Kenneth Hebekerl (59.), 2:1 Pascal Pannier (74.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Meier, Neo Bergmann; Zuschauer: 67