Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber waren den Gästen aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Valentin Pung den Ball ins Netz (38.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Jamil Pepito Zander den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (75.). Damit war der Sieg der Barleber entschieden. Die Barleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Duda, Zander, Eichholz (73. Fröhlich), Laabs, Wasylyk (80. Schäfer), Lohse, Pung (51. Priese), Röhl (46. P. Hauer), Jespersen (66. Magnus), M. Hauer

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kuras, Wróblewski (79. Henze), May, Kunyk, Hoffmann, Schinkel, Schmökel (71. Zawada), Prielipp, Sonco, Zahrt (46. Ndour)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61