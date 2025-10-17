Der FSV Barleben 1911 e. V. errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 61 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Barleben/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Valentin Pung den Ball ins Netz (38.).

FSV Barleben 1911 e. V. führt in Minute 38 mit 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jamil Pepito Zander den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (75.). Damit war der Erfolg der Barleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Pung (51. Priese), Duda, Eichholz (73. Fröhlich), Wasylyk (80. Schäfer), Röhl (46. P. Hauer), M. Hauer, Laabs, Lohse, Jespersen (66. Magnus)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kunyk, Schmökel (71. Zawada), Kuras (46. Embalo), Hoffmann, Sonco, May, Prielipp, Schinkel, Zahrt (46. Ndour), Wróblewski (79. Henze)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61