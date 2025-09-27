Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der SSC Weißenfels am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Schon kurz nach Spielstart schoss Timm Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels mit 2:0 vorne – 22. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Halle-Ammendorf erlangte (79.). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen (46. Necke), Zerbe, Zozulia (77. Lehmann), Raßmann, Luib (90. Beyer), Puphal, Purrucker (87. Schneider), Schumann, T. Koch, P. Koch (73. Hafkesbrink)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Winkler (73. Hartmann), Schmitz, Schubert (46. Kowalski), Schöneck (90. Klein), Kunze, Pannier, Hoffmann, Dabel, Agwu (65. Piven)

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101