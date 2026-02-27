Der SC Bernburg errang am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 4:3 (2:2)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Bernburg/MTU. Der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Rune-Kjell Litzenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Doch die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Krüger erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 38. Minute

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bitterfeld-Wolfener nahmen aber nochmal Anlauf. Viacheslav Potapenko traf in Minute 44. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bernburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Nils Erik Fahland schoss und traf in der 50. Minute. So leicht ließen sich die Bitterfeld-Wolfener aber nicht abhängen. Litzenberg schoss und traf in Spielminute 66 ein weiteres Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Edozie Christian Chidera, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bernburger zu entscheiden (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Heitzmann, Becker, Schauer, Fahland (86. Hilmer), Krüger (81. Staat), Heute (69. Weigel), Schmidt (90. Binkau), Strobach (90. Giemsa), Chidera, Raeck

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Ludwig, Günther, Ehrhardt, Sumka, Hadaschik, Potapenko (80. Born), Böhme, Litzenberg, Bark (66. Galushyn)

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154