Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 163 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

28. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank zwei Treffern von Pascal Pannier – 2:0

Nur kurz darauf gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (28.). Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Dabel, Winkler, Kowalski (85. Bergmann), Niesel, Meyer (77. Schöneck), Pannier (72. Agwu), Schmitz, Schubert (85. Piontek), Hoffmann (72. Klein)

Haldensleber SC: Switala – Von Ameln, Krüger (64. Boege), Hebekerl (51. Wille), Ebel, Schunaew, Zimmermann, Ebel (51. Mäde), Thieke, Hüttl, Hevekerl (69. Neumann)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163