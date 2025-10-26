Der VfB Merseburg sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Oliver Hillemann für Merseburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite verließen Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

19 Minuten nach der Pause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Frühauf (63. Voigt), J. L. Wagner, Hillemann, Nicodemus (75. Dähne), Korngiebel, Erovic (61. Roß), D. Wagner, Berndt (81. Arndt), Bierschenk, Knerler (90. Kothe)

SC Bernburg: Friedrich – Heitzmann (7. Streithoff), Staat (57. Schmidt), Krüger, Raeck, Lange, Becker, Fahland, Lange, Hilmer (51. Strobach), Schauer

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78