Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und SV Dessau 05. 184 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Dimitrios Mitsis vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Tobias Berndt die Gäste in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel (61. Lytvyn), Jalo (81. Wróblewski), Seniura, Prielipp, Culubali Ramos, Zimmermann, Sonco (88. Schmökel), Moroz, Ndour (61. May), Bakkush (90. Ali)

SV Dessau 05: Becker – Von Zansen (89. Lübke), Berndt, Horvath, Pratsch, Biriuk (63. Baumgart), Barabasch, Friebe, Werthmann (72. Girke), Zoblofsky, Mieth (72. Stelmak)

Tore: 0:1 Tobias Berndt (41.); Zuschauer: 184