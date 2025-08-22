Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen hinnehmen.

Eine knappe Pleite steckt SG Rot-Weiß Thalheim gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein: 0:1

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 810 Zuschauer waren in der Sportanlage Thalheim live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco (74. May), Wróblewski (90. Zahrt), Kunyk, Moroz, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Seniura, Schmökel, Kuras, Prielipp, Schinkel (66. Hoffmann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Ehrhardt (71. Hoffmann), Litzenberg, Hadaschik (90. Born), Böhme, Weimann, Günther, Hlynianyi, Sumka (71. Gründling), Bark (90. Galushyn)

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810