Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 810 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Bitterfeld-Wolfener (73.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Niklas Hadaschik die Gäste in Führung (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Die SG Rot-Weiß Thalheim rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, Lytvyn (88. Gräbe-Schmelzer), Wróblewski (90. Zahrt), Moroz, Prielipp, Schinkel (66. Hoffmann), Kuras, Sonco (74. May), Seniura, Schmökel

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka (71. Gründling), Ehrhardt (71. Hoffmann), Weimann, Günther, Hadaschik (90. Born), Bark (90. Galushyn), Litzenberg, Hlynianyi, Böhme, Bauer

Tore: 0:1 Niklas Hadaschik (74.); Zuschauer: 810