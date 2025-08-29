Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg endet mit Remis 1:1

Sangerhausen/MTU. Mit einem Remis sind der VfB 1906 Sangerhausen und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag vom Platz gegangen. 135 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion.

Bruno Weick (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Minute 63 VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die SV Fortuna Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Albert Halilaj den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (63.). Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hennig (84. Scholz), Hildebrandt, Sonnenberg (90. Reiber), Worch, Wagenhaus (16. Stöhr), Schäffner, Weick, Husung, Olbricht, Kern (69. Schneider)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (46. Pide), Domitz, Kauka, Lange, Gerstner (88. Fadjinou), Halilaj (63. Bimenyimana), Steinbach (88. Kovkrak), Riemann, Valle Pousa (63. Gerwien), Schüler

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135