Für den Gastgeber SG Rot-Weiß Thalheim endete das Duell mit der SV Fortuna Magdeburg am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die SG Rot-Weiß Thalheim und die SV Fortuna Magdeburg haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0). Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Gleich nach Kick-Off schoss Pavel Pfeifer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Arne Otto Gerstner der Torschütze (75.).

Unentschieden. Thalheims Yurii Moroz konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es der SV Fortuna Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Charlie Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Nweke, Piven (90. Kunyk), Moroz, Shtohryn, Prielipp (66. Bakkush), Lytvyn (88. Kuras), Pfeifer, Stashenko, Sonco (79. Abduramane), Petrov (56. Trojandt)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Megel, Thon (46. Gnaka), Riemann (46. Gerstner), Lange, Halilaj (62. Steinbach), Weidemeier (67. Kauka), Pide, Halilaj, Schüler, Thomas (86. Kovkrak)

Tore: 1:0 Pavel Pfeifer (10.), 1:1 Arne Otto Gerstner (75.), 2:1 Yurii Moroz (84.), 2:2 Charlie Schüler (90.+1); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Eric Bregulla; Zuschauer: 72