Rossau/MTU. Die Begegnung zwischen dem Rossauer SV und den Preussen Schönhausen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Preussen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marlon Worsch (Rossauer SV) netzte in der 4. Minute der zweiten Spielhälfte (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Rossauer konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Matthias Müller der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

Rossauer SV und Preussen Schönhausen – 1:1 in Minute 87

Schon drei Spielminuten darauf konnte Tom Künnemann (Preussen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.). In Spielminute 92 handelten sich die Preussen Schönhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – Preussen Schönhausen

Rossauer SV: Benecke – Brünicke, Wallmann, Schröder (90. Meyer), Ziems (85. Kunze), Elling, Klein, Henel, Wilhelm (75. Hannemann), Neumann (59. Vinzelberg), Worsch

Preussen Schönhausen: Lindner – Müller, Jürgens, Kämpfer (90. Blaneck), Lecher, Tomru (64. Höhnke), Huth, Stolze, Zepernick, Ehricke (75. Bleis), Künnemann

Tore: 1:0 Marlon Worsch (49.), 1:1 Matthias Müller (87.), 1:2 Tom Künnemann (90.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 89