Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 163 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den Haldensleber SC freuen.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

28. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank zwei Treffern von Pascal Pannier – 2:0

Schon drei Spielminuten später konnte Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (28.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Kowalski (85. Bergmann), Schmitz, Schubert (85. Piontek), Niesel, Winkler, Hoffmann (72. Klein), Meyer (77. Schöneck), Pannier (72. Agwu), Englich

Haldensleber SC: Switala – Hevekerl (69. Neumann), Schunaew, Ebel (51. Mäde), Zimmermann, Hüttl, Ebel, Krüger (64. Boege), Hebekerl (51. Wille), Thieke, Von Ameln

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163