Thale/MTU. Der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Ayumu Masaka (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Westerhausener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Adriel Ribeiro De Oliveira der Torschütze (45.).

45. Minute: SV 1890 Westerhausen liegt mit 2:0 vorne

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Friebe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, Dantas Caldas, Kale, Lehmann, Masaka, Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Pavlish, Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Miranda Conceicao

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Erdmann (66. Savrii), Barabasch (46. Thomas), Zoblofsky, Pälchen, Schmitkamp (46. Schultz), Sparfeld, Lübke (60. Amededjisso), Mieth, Horvath

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83